INTER, Esordirà in campionato contro la Fiorentina

Il calendario di Serie A sorteggiato stamattina prevede delle peculiarità per la Fiorentina. Oltre al fatto che la squadra di Iachini giocherà fuori casa all'andata tutti i big-match, la seconda giornata contro l'Inter prevederà che i viola siano la prima squadra affrontata dai nerazzurri in campionato. Come noto infatti, la squadra di Conte riposerà il primo turno (rimandato a data da destinarsi) visto il suo impegno nelle coppe europee fino a metà agosto. Quella contro l'Inter sarà perlatro anche la prima di Sofyan Amrabat in maglia viola.