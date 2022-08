INTER-ACERBI PISTA CALDA, MA IL DIFENSORE NON CHIUDE AI VIOLA

Oltre alla questione mezzala, la dirigenza della Fiorentina dovrà cercare di risolvere al più presto la vicenda difensore centrale. Martinez Quarta e Nastasic non convincono del tutto e in queste due prime partite hanno mostrato grande difficoltà, proprio per questo Pradè e Barone sarebbero al lavoro per regalare a mister Vincenzo Italiano un nuovo innesto di qualità in quel ruolo.

Un nome che circola ormai da diverse settimane è quello di Francesco Acerbi. Il difensore trentaquattrenne vuole lasciare la Lazio durante questa sessione di calciomercato e, secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, quella viola sarebbe una pista molto gradita al giocatore. L'accelerata decisiva per portare l'ex Milan a Firenze, però, non è ancora arrivata per diversi motivi.

Difficilmente Acerbi verrebbe alla Fiorentina per restare in panchina e, inoltre, anche le sue caratteristiche tecniche non convincono del tutto i viola che hanno bisogno di difensori veloci per il gioco del tecnico Italiano. Ieri sera ci sarebbe anche stato un incontro tra il procuratore di Acerbi, Federico Pastorello, e l'Inter per riuscire a portare il classe '88 a Milano. L'accordo può essere trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, la trattativa tra i nerazzurri e il centrale biancoceleste prosegue, con la Fiorentina che resta alla finestra.