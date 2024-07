INIZIA L'ERA KEAN. L'OBIETTIVO, LE CIFRE E I SORRISI DI PALLADINO

Fonte: Giacomo A. Galassi

© foto di ACF Fiorentina

Ai più attenti non saranno sfuggiti i sorrisi di Raffaele Palladino nelle foto pubblicate dalla Fiorentina che ritraggono Moise Kean arrivato al Viola Park proprio per conoscere il suo nuovo allenatore e la struttura che lo vedrà protagonista da domani. Sorrisi emblematici della volontà del tecnico di ripartire già dall'inizio del ritiro dal suo nuovo attaccante a disposizione. Kean firmerà per cinque anni con la società viola, per rilanciarsi dopo stagioni difficili alla Juventus e con la volontà di conquistare Firenze e l'Italia. Il 24enne di Asti è pronto ad una nuova avventura: ereditare il peso dell'attacco viola reduce da annate complicate dopo l'addio di Vlahovic.

L'obiettivo minimo: fare meglio di chi è venuto prima

Da Piatek a Nzola, da Jovic a Cabral, nessun attaccante comprato dopo l'addio di Vlahovic è mai riuscito a raggiungere la doppia cifra di reti in Serie A. È uno degli obiettivi che la Fiorentina ha richiesto di raggiungere a Moise Kean, nonostante soprattutto la scorsa stagione abbia segnato zero gol complici anche numerosi problemi fisici. La sfida dunque è lanciata e la stima di Palladino non può che essere il miglior viatico per ritrovare quella fiducia persa negli anni tra Francia, Inghilterra e Torino.

Le cifre dell'affare

La Fiorentina porta a casa Moise Kean a 13 milioni più 2 di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 più complicati. Cifre assolutamente abbordabili se guardiamo alle richieste di altri club per i loro giocatori, ma anche particolari per run giocatore che in tre stagioni ha segnato poco più di 10 gol. La società e Palladino però puntano tanto sull'attaccante classe 2000 e chiudere l'affare per questo non è stato complicatissimo, ora resta solo da capire che vestito cucire addosso a Kean. La Fiorentina è al lavoro su più fronti per provare ad affiancargli un attaccante diverso da Nzola che però in attesa di offerte è atteso domani al Viola Park per le visite. Il presente dice Moise Kean, il futuro è ancora da decifrare.