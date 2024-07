INFANTINO, Agente in Italia, si decide il suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'argentino Gino Infantino è stato l'oggetto misterioso della scorsa stagione e la Fiorentina dovrà decidere se dargli una nuova occasione o mandarlo a giocare altrove. Se Vincenzo Italiano non gli ha dato molto spazio non inquadrandolo bene tatticamente, in questi giorni lo sta valutando il nuovo tecnico che dunque avrà l'ultima parola. Nella partitella ha giocato tutto il secondo tempo, non proprio con i titolari. In questi giorni Martin Guastadisegno, l'agente di Infantino, è in Italia soprattutto per decidere il futuro di Soulè con la Juventus (come scrive Tuttomercatoweb) ma di sicuro passerà anche da Firenze per il centrocampista viola.