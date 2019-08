IND. FV, Scambio Dalbert-Biraghi: idea fredda

La Fiorentina continua a lavorare con l'Inter per trovare una soluzione alla richiesta di Cristiano Biraghi di tornare in nerazzurro ma al momento non sono stati fatti passi avanti. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti, le due società non hanno più parlato della possibilità di uno scambio tra l'ex Pescara e Dalbert. Il brasiliano continua a preferire l'idea di tornare al Nizza piuttosto che restare in Italia anche se non è detto che l'ipotesi possa tornare di moda nel caso in cui il club interista non dovesse trovare un'intesa con i francesi per la cessione dell'esterno.