IND. FV, Maleh e Terzic danno forfait: ecco il motivo

Non sono partiti con la squadra verso Bastia Youssef Maleh e Aleksa Terzic. I due giocatori gigliati, come appreso dalla redazione di FirenzeViola.it, hanno alzato bandiera bianca per una sindrome influenzale che ha colpito entrambi. Adesso resta da capire quando guariranno e potranno tornare a disposizione di Vincenzo Italiano, magari già dalla prossima amichevole in programma sabato contro il Monaco.