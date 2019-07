IND. FV, L'incontro tra Commisso e Chiesa...

Poco dopo il pranzo della festa nel Bronx, Rocco Commisso e Federico Chiesa si sono incontrati. Dopo il bagno di folla all'Arthur Avenue Retail market i due si sono parlati all'interno del ristorante Enzo's dove il presidente stava recuperando le energie per l'aria condizionata decisamente fresca. Terminato il pranzo con la squadra, infatti, Chiesa non è risalito sul pullman insieme a tutti i compagni ma ha incontrato Commisso che gli ha confermato la volontà del club di non cederlo. Al termine dell'incontro Chiesa si è poi aggregato al resto del gruppo sostenendo l'allenamento del pomeriggio.