IND. FV, Con il Milan oltre 38.000 presenti: ad ora...

Saranno con tutta probabilità oltre 38.000 gli spettatori presenti allo stadio Franchi sabato sera in occasione della sfida tra Fiorentina e Milan. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, al momento sono in tutto 37.700 i presenti attesi per il match tra viola e rossoneri (29.000 abbonati più oltre 8.000 biglietti fino ad ora staccati) ma è molto probabile che tra domani e nel match-day il dato possa salire fino ad avvicinarsi ai 38-39.000 spettatori. Numeri davvero importanti per una sfida molto sentita a Firenze e che potrebbe permettere alla squadra di Iachini di tirarsi definitivamente fuori dalla zona rossa della classifica, in caso di successo.