IND. FV, Cerofolini è ai saluti: va alla Casertana

Tra i giocatori della Fiorentina che cambieranno maglia nei prossimi giorni c'è sicuramente Michele Cerofolini: il portierino classe '99 - in questi mesi rimasto in forza al club viola per recuperare da un brutto infortunio al legamento crociato - ha avuto alcune richieste nel corso di queste settimane ma, secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, la società che adesso ha sferrato l'assalto decisivo è la Casertana. Oggi in programma un incontro decisivo tra il manager del giocatore e la Fiorentina per chiudere l'accordo.