IND.FV, ACF vede Cagliari: Cragno ancora nel mirino?

Un incontro per parlare di Berardi e Scamacca ma non soltanto: il blitz di ieri pomeriggio del dg della Fiorentina Joe Barone a Reggio Emilia è servito al dirigente viola non soltanto per fare il punto assieme ai dirigenti del Sassuolo su quelli che, da tempo, sono due obiettivi di mercato per la squadra di Italiano ma è stata l'occasione per incontrare dal vivo anche la dirigenza del Cagliari. Nella fattispecie - secondo quanto appreso da Firenzeviola.it - Barone nel post partita della gara tra neroverdi e rossoblù ha incontrato il dg dei sardi Passetti e il ds Capozzucca. Argomento della discussione? Con tutta probabilità il portiere Alessio Cragno, già seguito in passato dalla società di viale Fanti.