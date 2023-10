INCONTENIBILE NICO, KAYODE DA APPLAUSI, NZOLA SI SBLOCCA

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - In uscita su Nandez ringrazia Kayode per il salvataggio sulla linea, poi sembra esserci sul tentativo di Shomurodov alla mezz'ora. Nella ripresa Dossena alza di testa, mentre su Petagna è la traversa a respingere il pallonetto mantenendolo imbattuto, 6

KAYODE - Subito al posto giusto nel momento buono per impedire il gol del pareggio del Cagliari, salvando sulla linea dopo l'azione di Nandez. Ancora ispirato non si limita in proiezione offensiva e trova il raddoppio con il cross che Dossena mette nella propria porta. Nel secondo tempo sfodera anche l'esperienza nel duello con Oristanio. Prova da applausi, 7

MILENKOVIC - Avvio di gara schizofrenico, perchè è bella la torre sul cross di Duncan che propizia il vantaggio ma il retropassaggio che manda in porta Nandez è da horror. Ritrova equilibrio con il passare del tempo, 6

QUARTA - Conferma il buon momento già nelle prime battute, alzando il raggio d'azione ma chiudendo anche a dovere. Ricomincia nel secondo tempo sugli stessi standard, tanto più in anticipo su Petagna, 6,5

PARISI - Mostra subito personalità, anche in chiusura su Shomurodov. Si arrabbia con l'arbitro nella ripresa sull'ennesima ripartenza, conferma di una grinta che non viene mai meno, 6,5

ARTHUR - Sfrutta bene lo spazio concesso dal Cagliari cercando anche l'iniziativa personale. L'unica sbavatura è su un appoggio nel primo tempo, il resto è una gestione più che ordinata, 6,5

DUNCAN - Ricomincia da dove aveva terminato a Frosinone piazzando un bel pallone sulla testa di Milenkovic nell'azione del primo gol. Tenta qualche verticalizzazione nella ripresa confermandosi prezioso, 6,5



Dal 46'st MANDRAGORA, Il primo pallone che tocca diventa l'assist per il gol di Nzola, mica poco, 6,5

NICO - Pronti via ed è già sotto la curva a esultare per il primo gol da uomo d'area, poi ci riprova da fuori mandando a lato di un soffio e pure di testa su invito di Bonaventura. Più tardi lascia qualche dubbio la sua caduta in area su un pallone recuperato da Beltran. Incontenibile, 7,5

Dal 19'st IKONE' - Tenta il guizzo fin da subito, con alterne fortune, poi però serve bene Nzola regalandogli la prima palla gol, 6

BONAVENTURA - Regia offensiva di qualità, fin dalle prime battute, e con Beltran anche una buona triangolazione che chiama Nico a concludere a rete. Italiano gli risparmia la mezz'ora finale, come si fa con i pezzi pregiati, 6,5

Dal 19'st INFANTINO - Chiama al tiro Ikonè alla mezz'ora del secondo tempo poi può limitarsi al palleggio pur rimediando il giallo, 6



BREKALO - Meno in evidenza rispetto alla corsia destra, ma anche perchè Nico nel primo tempo è incontenibile, lui comunque è puntuale anche in qualche chiusura, 6

Dal 19'st KOUAME' - Prende bene il tempo, di testa, sugli sviluppi di un corner ma alza troppo la mira, 6

BELTRAN - Prima mezz'ora alla ricerca della miglior posizione, poi recupera un bel pallone al limite dell'area e prova in paio di circostanze a mandare in porta Bonaventura. Meno mobile nella ripresa ma comunque generoso, 6

Dal 29'st NZOLA - Poco tempo per lasciare il segno ma anche se manca la prima occasione propiziata da Ikonè rompe l'incantesimo e segna il suo primo, fondamentale, gol in maglia viola dopo il lancio di Mandragora, 6,5

ITALIANO - Sorprende rilanciando Beltran dall'inizio, per il resto conferma Kayode a destra e Parisi a sinistra ma l'anima di questa Fiorentina ha subito il piede caldo e Nico mette la sfida in discesa. Dopo il raddoppio propiziato da Kayode il primo tempo va in archivio salvo riprendere dopo l'intervallo con un Cagliari messo meglio in campo e soprattutto su Petagna i suoi rischiano. Anche per questo, a metà ripresa, entrano Infantino, Kouamè e Ikonè per Bonaventura, Brekalo e Nico. Di lì a poco è il turno pure di Nzola al posto di Beltran e nel recupero di Mandragora per Duncan, ma nel secondo tempo la Fiorentina costruisce meno occasioni fino a quando non entra in scena Nzola. Vittoria meritata, ottimo primo tempo, ripresa con una gestione da squadra matura e gol dell'attaccante, stasera funziona tutto e il terzo posto in classifica è la conferma all'ottima partenza in campionato, 7