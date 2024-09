IN LISTA MA SEMPRE FUORI DAL GRUPPO, SABIRI CERCA UN'OFFERTA CHE NON C'È: GLI SCENARI

FirenzeViola.it

Un esubero in cerca di una soluzione lontana da Firenze o di una mano amica che lo aiuti a tornare in serie A il giocatore estroso che aveva convinto la Fiorentina ad acquistarlo nel gennaio 2023. A 28 anni (a novembre) Abdelhamid Sabiri ha perso anche la Nazionale ed è lontano sia dal campo sia dal clima spogliatoio ormai da maggio, quando era giocatore dell'Al-Fayha. Ma per tornare al calcio europeo bisogna tornare addirittura alla partita della Sampdoria contro la Fiorentina il 30 aprile 2023 in cui giocò 17 minuti, prima della parabola discendente dei blucerchiati e le polemiche doriane per la maglia donata ad un suo futuro tifoso viola (pur marocchino) che comportò il suo ritorno definitivo in Germania dopo una stagione condizionata dagli infortuni. In viola Sabiri sembrava poter un futuro roseo ma il suo atteggiamento e la poca disciplina tattica e non solo non piacquero ad Italiano che non volle più saperne e il giocatore fu ceduto in Arabia.

L'ultima apparizione ufficiale del marocchino come detto è rappresentata dai 4 minuti del 27 maggio scorso con cui ha chiuso la stagione in prestito nella Saudi Pro League. Una stagione all'Al-Fayha in cui ha saltato tra novembre e dicembre otto partite di campionato e le Coppe per infortunio, ma poi dal rientro a febbraio è stato titolare fisso fino a tutto aprile mentre a maggio ha saltato la prima gara per squalifica e una per un permesso giocando le ultime due a spezzoni; in 23 presenze complessive ha fatto 7 gol e 8 assist.

Tornato alla Fiorentina Sabiri è finito fin da subito ai margini, senza entrare a far parte mai del gruppo. Al Viola Park allenamenti individuali ormai da due mesi, con l'unica novità dell'inserimento in lista. L'entourage e la società gli stanno cercando una sistemazione, siano gli Emirati Arabi o l'Egitto (con il giocatore che ci scherza su sui social: "Meno male che lo sai tu" scrive sotto un post di mercato, non si sa se a smentire o a informarsi), ma se tutte le scadenze del calciomercato arrivassero senza passi avanti, il giocatore almeno fino a gennaio resterebbe in viola. Cosa fare allora, visto anche l'ingaggio non proprio basso? Tenerlo sempre fuori dal gruppo e dal progetto o provare a recuperarlo puntando su quelle qualità che in passato aveva messo in luce? Palladino lo ha fatto ad esempio con Ikoné che, rifiutate offerte in Qatar e in Premier, resta per ora la prima riserva di Colpani (non al meglio), ma riuscirebbe a farlo con un giocatore fermo così a lungo e soprattutto fuori da quelli che sono stati i suoi dettami tattici al gruppo, di cui appunto Sabiri non ha mai fatto parte? I dubbi sono leciti ma lasciarlo nel dimenticatoio pur essendo nella lista di serie A non aiuterebbe nessuno né sarebbe economicamente conveniente.