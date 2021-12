IN COPPA DV9 FAVORITO, CON STAFFETTA O SOLUZIONI "ALLA ITALIANO"

1.610 minuti tra campionato e Coppa, ovvero solo 10 minuti in meno delle 18 gare stagionali giocate dalla Fiorentina. Vlahovic non solo è il capocannoniere della serie A e della Fiorentina ma anche un giocatore instancabile, che dall'inizio della stagione ha giocato tutte le partite, senza fermarsi mai visto che nelle pause è stato sempre convocato dalla sua Nazionale. Italiano gli ha dato appena 10 minuti di fiato come detto, con Genoa (9) e Samp (1'). Vlahovic giocò 90 minuti anche nel precedente turno di Coppa contro il Cosenza e la sensazione è che anche nei sedicesimi Italiano mercoledì non voglia rischiare molto contro il Benevento.

Kokorin potrebbe giocare una parte di gara ma difficlmente sarà lui il centravanti di riferimento per 90 minuti, visto che non li avrebbe neanche nelle gambe. Anche Munteanu può essere utilizzato per qualche minuto ma il giocatore della Primavera ha il suo bel da fare con la squadra di Aquilani tra Supercoppa e campionato e il tempo per pensare alla prima squadra è stato poco in questi giorni.

L'altra soluzione è quella con il falso nueve, ruolo in cui reinventò Agudelo a Spezia, interpretato magari da Gonzalez come già a volte ipotizzato, ma esterni e centrocampisti dovrebbero supportarlo a dovere. Insomma con il tecnico siciliano l'effetto sorpresa è dietro l'angolo. Vlahovic ha sì dimostrato di avere le energie per tenere questi ritmi ma certo con l'Europa che passa anche per la gara con il Sassuolo serve un centravanti fresco domenica. E allora per Italiano un bel dilemma sul serbo anche se il tecnico ci ha abituati ad affrontare una situazione per volta. Intanto sotto con la squadra migliore anche in Coppa per non incorrere in figuracce.