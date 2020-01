IN CERCA DI RISPOSTE POSITIVE

Risposte in arrivo sul fronte stadio, ma non solo. Più in generale sono i giorni delle risposte: quelle fornite dal tecnico sulla rosa a disposizione e sulle opportunità per rinforzarla, o ancora quelle in arrivo dalle società in cui la Fiorentina vuol andare a comprare. Infine quelle che spettano direttamente al club viola per avviare le cessioni. Entra nel vivo il mercato con il presidente viola in città, si preannunciano ore come minimo interessanti.

Nel pomeriggio il numero 1 viola prenderà la parola per dire la sua sullo stadio dopo l’incontro di ieri con il Sindaco. Che la cifra fissata per l’area Mercafir non lo avesse convinto per vari motivi (non ultimi i dubbi sugli spostamenti necessari all’interno del mercato) è più o meno storia nota, più importante capire se e come l’ipotesi del restyling del Franchi è nuovamente in corsa, magari entro i paletti della Soprintendenza, o se la stessa strada verso Campi Bisenzio resta aperta.

Più o meno contemporaneamente prosegue anche il mercato, con un primo affondo su Cutrone che preannuncia giorni caldi. Per il momento la proprietà cinese del Wolverhampton allunga i tempi, rimanda un accordo che l’attaccante aspetta in gloria per tornare in Serie A, ma la Fiorentina ha comunque deciso di farsi trovare pronta. Nelle prossime ore si tornerà a parlare di formule e cifre, l’attaccante piace anche a Iachini, salvo imprevisti Cutrone potrebbe essere a Firenze già per la gara con la Spal di domenica.

Molto più lungo il lavoro che attende i dirigenti a centrocampo, anche perché Duncan resta sempre e comunque in cima a qualsiasi preferenza o gerarchia. Il Sassuolo per il momento ha pretese altissime, ma complice anche un’alternativa come Meitè che non entusiasma si tornerà presto a parlare del ghanese di De Zerbi. Capitolo difesa non troppo dissimile, fosse solo per la concorrenza su Bonifazi che al momento favorisce la pista Juan Jesus per il quale la Roma apre al prestito. L’anno è appena iniziato, ma la Fiorentina è già in cerca di risposte positive.