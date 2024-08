IN ATTESA DI NICO, SEMPRE PIÙ GUD E SEMPRE MENO TESSMANN. SI LAVORA PER IL PORTIERE

FirenzeViola.it

Nico atteso a Firenze in queste ore, per un confronto con la dirigenza viola. L'appuntamento è fissato per domani al Viola Park e servirà a chiarire le reciproche volontà, di club e giocatore. Con l'Atalanta alle prese con l'infortunio di Scamacca e dunque alla ricerca di un centravanti (anche se l'idea è utilizzare Nico e Zaniolo comunque da falso nueve), va capito se la priorità del club nerazzurro diventa appunto prendere uno di ruolo oppure se accelerare i tempi proprio per Nico. La Juventus però, pur partita dopo, ora sembra nettamente avanti pronta a ragionare con la Fiorentina - che già aveva chiesto informazioni per i tanti esuberi dopo Kean -sul da farsi e su eventuali operazioni da collegarci.

La società viola intanto accelera su Gudmundsson, dopo l'apertura netta avvenuta già la scorsa settimana. Manca la stoccata finale che la Fiorentina è pronta a dare nelle prossime ore. La strada è già segnata e dunque va solo trovato il punto fermo e la firma.

Fiorentina e Venezia invece si sono arenate per Tessman, il cui arrivo è bloccato per le richieste esorbitanti degli agenti. La società viola non è più intenzionata a correre dietro al giocatore che quindi dovrà dare una risposta. Intanto si riprendono contatti con le alternative.

Capitolo portieri: De Gea è in cima alla lista dei numeri uno anche se lo stipendio del giocatore al momento non coincide con le possibilità della Fiorentina. Ma anche in questo reparto le alternative, pur diverse, non mancano. Anche se le idee non sono ancora chiarissime sul profilo e conseguentemente sul portiere viola da cedere. Le uniche richieste sono quelle per Terracciano ma cedere il portiere campano pur per uno più forte e tenere come secondo Christensen al momento non sarebbe un passo avanti. L'idea baby Martinelli per le Coppe è affascinante ma in queste amichevoli Palladino lo ha schierato poco o niente.