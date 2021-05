IN ATTESA DI ALTRI COMUNICATI

La Fiorentina ha terminato la stagione con il peggior risultato numerico da quando è tornata in Serie A, 40 punti che restano lo specchio di una stagione lontana da qualsiasi aspettativa. Il club in mattinata ha però voluto sottolineare con una nota che non si tratta del peggior piazzamento visto che il tredicesimo posto collezionato quest'anno risulta comunque migliore rispetto alle annate 2004/2005 e 2018/2019. Se il riferimento alla precedente proprietà non sembra esattamente il massimo dello stile, la considerazione del piazzamento necessita riflessioni sul rendimento delle altre squadre e sulla competitività del campionato preso in considerazione, dunque c'è da chiedersi se fosse necessaria una puntualizzazione del genere, anche perché sapere che in passato la classifica è stata peggiore probabilmente non migliorerà la giornata a nessun tifoso viola.

I 40 punti, crediamo, restano il miglior modo per leggere il rendimento negativo della stagione appena terminata, peraltro con una delle tante prestazioni scialbe di una squadra che mai ha raggiunto la seconda vittoria consecutiva in stagione. Se i saluti sono doverosi soprattutto nei confronti dei tifosi che hanno sofferto per tutto il corso del campionato (ma almeno sono arrivati quelli indirizzati a Prandelli) pare meno opportuno il confronto col passato. E d'altronde tutti si augurano che il prossimo comunicato sia relativo al futuro, con l'obiettivo di mettersi subito alle spalle l'ultimo anno. In tal senso il nome dell'allenatore sarà la prima cartina di tornasole del corso che verrà, del progetto tecnico e delle ambizioni. Per il resto, meglio dimenticare in fretta una stagione che comunque la si metta resta soprattutto avara di soddisfazioni.