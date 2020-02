ILIEV A FV, Concorrenza con Cutrone stimola Vlahovic

Ivica Iliev, ex ds del Partizan che nel 2018 definì con Pantaleo Corvino il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Fiorentina, ieri ha parlato a FirenzeViola.it anche di uno dei motivi che potrebbero aver portato l'attaccante serbo a dare il meglio in questa parte di stagione: "Qualsiasi cosa lo possa pungolare non può che far bene a Vlahovic. Sicuramente la competizione con un altro attaccante, giovane più o meno come lui, gli ha fatto fare uno step ulteriore. E adesso quella maglia da titolare non penso gliela leverà più nessuno".

CLICCA QUI per l'intervista integrale