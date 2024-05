IL RAMMARICO DI BONAVENTURA E BIRAGHI: ORA CONTA SOLO LA VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La notizia dei convocati dell'Italia corre veloce e ha creato un po' di rammarico in casa di due giocatori della Fiorentina nel ritiro prima della partita contro il Cagliari: sia Jack Bonaventura che Cristiano Biraghi non prenderanno parte all'Europeo che si giocherà in estate in Germania. E se per il terzino la notizia era nell'aria ormai da settimane, per il centrocampista con il numero 5 c'è delusione dopo essere stato un membro importante del nuovo corso targato Luciano Spalletti.

La situazione Bonaventura

Il classe '89 sperava in un posto almeno nei 30 pre-convocati da cui poi usciranno i 26 definitivi che proveranno a ripetere quanto fatto 3 anni fa dalla truppa di Roberto Mancini con la vittoria del trofeo. Così non sarà e ora Jack dovrà essere bravo a trasformare la delusione in benzina per chiudere al meglio la stagione con la Fiorentina, magari ripetendo la rete messa a segno un anno fa a Praga e chissà, sperare anche in un'esclusione dell'ultim'ora magari di quel Fagioli convocato last-minute oppure di Folorunsho.

Biraghi e una delusione più contenuta

Biraghi invece ormai lo aveva capito da tempo che non sarebbe stato tra i papabili per l'Europeo, quindi nessuna sorpresa nella scelta degli altri terzini che Spalletti si porterà dietro in Germania. Ma un po' di dente avvelenato lo avrà per forza di cose, per far mangiare le mani al CT dell'Italia ma soprattutto per godersi al meglio il finale di stagione. Alzare una coppa ad Atene ripagherebbe di ogni sforzo e anche di ogni esclusione e un detto che spesso a Firenze viene ripetuto quando si parla dell'Italia ("La Fiorentina è la mia Nazionale") torna buono in questa situazione.