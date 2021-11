IL PESO DI AVERE PULGAR NEI BRUTTI NUMERI DI AMRABAT

In pochi, dopo le prime due stagioni a Firenze non troppo brillanti, avrebbero immaginato di avere una tale nostalgia di Erick Pulgar. Certo, il titolare della cabina di regia è ormai indiscutibilmente Torreira e con merito, ma il cileno classe '94 poteva essere più volte una pedina importante a gara in corso per Italiano, ben più di quell'Amrabat il cui subentro è stato troppo spesso sinonimo di gol presi e punti persi.

A spiegare il sentimento ci pensano al solito i numeri: in totale il marocchino ex Verona ha collezionato 9 presenze in questo campionato, una volta da titolare. Negli otto subentri, i primi cinque sono transitati senza modificare la situazione di punteggio (quella del gioco invece, spesso, sì) mentre negli ultimi tre il momento della Fiorentina è cambiato anche sul tabellone, due volte. Quattro punti persi con suoi ingressi, sempre al posto di Torreira, a voler solo leggere freddamente qualche numero.

Ecco perché forse oltre a tanti individui del popolo viola, anche mister Italiano spera di recuperare al più presto Pulgar, senza dubbio meno rapido nel possesso ed energico nel recupero palla di Torreira, ma allo stesso tempo ben più adatto alla posizione di mediano davanti alla difesa rispetto ad Amrabat, anche come senso della posizione. Con la Sampdoria il cileno però non ci sarà: dal 1' ancora Torreira, alla partita dell'ex, con qualcuno che magari - mentre mastica valutazioni sulla costruzione della rosa - nutrirà anche una speranza segreta che possa durare tutti e 90 i minuti. Più recupero.