IL MERCATO IN 90'': CONSIGLI PER GLI ACQUISTI, DA SENSI A BELOTTI

Nuovo episodio de "Il mercato in 90 secondi", la rubrica curata dall'esperto di mercato e direttore di TMW Radio Niccolò Ceccarini. Ad oggi le trattative sono ferme in attesa di capire gli sviluppi del campionato e la permanenza sicura in Serie A della Fiorentina, dunque spazio ai consigli per gli acquisti in vista della prossima stagione. Sono necessari due innesti su tutti, uno a centrocampo e uno in attacco.

Per il ruolo di regista c'è sempre Torreira che potrebbe fare al caso della Fiorentina, così come Stefano Sensi dell'Inter: un giocatore che può spostare gli equilibri, anche se non è semplice prenderlo dall'Inter. In attacco invece accanto a Vlahovic possono esserci due strade: la prima porta ancora una volta a Milik, oggi al Marsiglia, la seconda al Gallo Belotti in attesa di rinnovo con il Torino. Ecco la puntata di oggi: