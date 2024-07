IL MERCATO DEVE ATTENDERE

FirenzeViola.it

Più che può, il mercato della Fiorentina deve attendere. Di questi è inevitabile registrare un po’ d’insofferenza in chi s’interessa alle vicende viola, e soprattutto in chi avrebbe voluto un via più anticipato alla ricostruzione viola, ma oltre al tempo necessario per mettere nero su bianco le idee valutate con Palladino la dirigenza deve fare i conti con molti partenti e poche offerte, ritrovandosi di fatto costretta anche a ragionare su quanto sarà possibile incassare da determinate cessioni.

Ikonè e gli altri, un quadro uscite tutto da chiarire - Non c’è troppo da stupirsi se fino a questo momento i viola si sono mossi concretamente per il solo Kean, e non solo perché anche per molte altre il mercato procede a rilento. Sostituita la presenza di Belotti con l’arrivo del bianconero (atteso lunedì in città per le visite mediche) le altre partenze tengono in stand-by la dirigenza che prima di tutto deve chiarire il futuro di Ikonè. Con il francese che non ha ancora rotto gli indugi di fronte all’offerta dell’Al Arabi dal Qatar restano in bilico anche Kouamè, che piace al Bologna e a Italiano, e soprattutto Nzola per il quale però il Cagliari non si è sbilanciato al di là di un timido interesse.

L’interrogativo Nico - Di certo non manca l’incertezza nemmeno su una trequarti dove Sottil è già stato blindato da Palladino e dove certezze su ruolo e posizione di Beltran devono ancora essere individuate. In questa zona del campo va da sè che sarà cruciale il destino di Nico attualmente impegnato in Coppa America. Se fino a questo momento le sirene di mercato per il numero 10 sono rimaste silenziose non significa che più avanti qualche club possa farsi avanti e sarà soprattutto in quella sede che si potrà capire quanto la Fiorentina conti ancora sulle potenzialità dell’argentino o quanto, invece, potrà reinvestire sul mercato a fronte di una cessione che già in passato era vicina a concretizzarsi.