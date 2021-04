IL MENTAL COACH A FV, La pressione a volte aiuta

Nell'intervista realizzata ieri (LEGGILA QUI) su queste colonne all'affermato mental coach Stefano Tavoletti, il professionista e consulente di numerosi calciatori ha parlato dell'approccio dei calciatori della Fiorentina alla classifica pericolante: “C’è da dire che la pressione psicologica non sempre è sinonimo di negatività, anzi molte volte è proprio quel fattore che aiuta a motivare per ottenere prestazioni di livello sempre maggiori. I viola devono essere bravi a gestire la situazione, senza farsi coinvolgere dal peso delle inseguitrici che grava sulle loro spalle. La Fiorentina deve saper trasformare la pressione in energia positiva e non in paura. La differenza in questo finale di stagione la faranno la sicurezza, la concentrazione, l’atteggiamento, le convinzioni, quindi la capacità di gestire la pressione ed essere padroni delle proprie emozioni”.