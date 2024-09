IL CHINO GOLEADOR: QUARTA VUOLE ESSERE IL RIFERIMENTO DIFENSIVO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La difesa della Fiorentina aveva bisogno di una strigliata, e il passaggio all'assetto a quattro gliel'ha data. Ma non basta. La vittoria contro la Lazio è nata da due calci di rigore che possono anche essere considerati estranei al mutamento tattico, quindi i viola sono chiamati alla conferma. Il derby di domenica contro l'Empoli può essere l'occasione giusta, tanto più che la Fiorentina non vince al Castellani dal otto anni. Serve che un leader prenda per mano la squadra, più in particolare la retroguardia.

Il Chino goleador.

Può essere l'occasione di Lucas Martinez Quarta, che in una linea centrale decisamente rivoluzionata risulta un veterano. Al pari di Luca Ranieri, con un po' più d'esperienza. E soprattutto un'interessante predisposizione al gol: l'argentino si trova già a quota 2 gol in questo inizio di stagione (l'anno scorso ne segnò 8). Il primo in Conference League contro la Puskas Akademia, il secondo in campionato a Bergamo contro l'Atalanta. Il primo indubbiamente più decisivo visto che ha contribuito al pari.

La "garra" del difensore.

Il riferimento che può rappresentare Martinez Quarta per i nuovi compagni di squadra non deve essere sottovalutato. Anche per i ragazzi che devono crescere, come Pietro Comuzzo, già sulla buona strada, oppure Matias Moreno, appena arrivato in Europa dopo l'esperienza in casa propria al Belgrano. Il concetto è che non possono bastare gli accorgimenti tattici dell'allenatore per incoraggiare un reparto ancora acerbo. Tocca ai "senatori" suonare la carica, a partire da Martinez Quarta.