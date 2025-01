FirenzeViola Il figlio di Rui Costa nei luoghi del cuore, tra Viola Park e stadio

Hugo Costa, secondo figlio dell'indimenticato giocatore della Fiorentina Rui dopo Felipe (tornato invece qualche anno fa), per la prima volta a Firenze. Partito dal capoluogo toscano da piccolissimo, il figlio d'arte ha deciso di venire a Firenze per ripercorrere e vedere tutti i luoghi del cuore del padre. La sua visita italiana in realtà ha previsto varie tappe, domenica all'Olimpico di Roma dove ha assistito a Lazio-Fiorentina, poi a Torino per Juventus-Benfica ed infine a Firenze dove resterà fino a domani. Insieme alla fidanzata Mariana, figlia del campione portoghese del Benfica e dell'Atletico Madrid Simao Sabrosa, e agli amici fiorentini ha visitato la città, dal piazzale Michelangelo a Palazzo Vecchio fino alla vecchia casa del padre in zona San Domenico.

Hugo è stato inoltre ricevuto dalla Fiorentina al Viola Park, che gli ha regalato una maglia viola con il nome del padre e fatto visitare tutta la struttura nella quale sono esposte anche maglie di Rui. Oggi invece ha visitato lo stadio Franchi grazie all'assessore allo sport Letizia Perini che gli ha raccontato anche qualche aneddoto sul padre. Lei era molto piccola, classe 94 come l'altro figlio di Rui Felipe, ma ricorda la disperazione del padre alla partenza di Rui. Immancabile poi la tappa al Bar Marisa, luogo cult dei tifosi viola, dove è conservata anche la maglia di Rui Costa.