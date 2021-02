IL DOMANI, DOPO IL MERCATO

L’ultimo giorno di mercato arriva fastidioso quanto un lunedì. Peraltro il fatto che siano passate già 48 ore dalla sfida di Torino non elimina gli strascichi di delusione per tre punti che parevano presi e che, in 9 contro 11, avrebbero avuto valore duplice. Saranno ultime ore di calciomercato sulla carta relativamente tranquille, almeno stando a quanto raccontato dalla società che ha assicurato di non voler più effettuare operazioni in entrata.

E allora in attesa di capire davvero se ci saranno o meno sorprese sul fil di lana (magari liberando Pulgar che accetterebbe di buon grado di andare a giocare altrove) vien da interrogarsi sulle questioni più impellenti che ufficialmente si apriranno da domani seppure siano già di grande importanza. Non solo il rinnovo di Vlahovic, o l’apertura di Ribery a un ulteriore anno in viola o ancora il futuro di Pezzella hanno acceso i primi riflettori sulla prossima stagione, visto che semplici riflessioni proiettate al futuro portano inevitabilmente alle domande sulla dirigenza, e sul tecnico.

Diventerà in altri termini di stringente attualità la scelta da effettuare a 360 gradi sul progetto sportivo, cominciando dalle valutazioni sul diesse Pradè in scadenza per arrivare a quelle definitive su Prandelli da inquadrare nel ruolo migliore, senza chiaramente dimenticare vari ed eventuali sviluppi sul fronte stadio in una partita purtroppo ancora lontana dal trovare un suo esito finale. Quasi che le ore finali di questo calciomercato invernale scandiscano semplicemente il countdown verso un immediato futuro da cominciare a scrivere prima possibile, già da domani.