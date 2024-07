IL DG VIOLA DETTA LE LINEE DI MERCATO: ALL IN SULLA MEDIANA, ATTACCO OK. MA LE OFFERTE PER MILENKOVIC E KOUAMÈ...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Il dg viola Ferrari nell'intervista alla TGR Rai Toscana ha dettato la linea del mercato: le operazioni più significative saranno a centrocampo, reparto d'altronde lasciato scoperto dagli addii dei giocatori in prestito e in scadenza "Ora bisogna andare a coprire il centrocampo con degli innesti - ha sottolineato infatti -dovremmo fare delle operazioni significative". Mentre il dirigente al momento ha chiuso all'arrivo di un altro attaccante, dove Kean resta per ora l'unico acquisto. Per ora appunto parola chiave: "Kean è un signor attaccante - ha spiegato Ferrari - è un ragazzo che ha delle grandi qualità ed ha voglia di farsi riapprezzare dopo stagioni in cui è riuscito a fare meno rispetto a quella esaltante al Paris Saint-Germain. In quel ruolo ora ci sono anche Kouame, Beltran, Nzola, in questo momento quella parte lì è chiusa".

Il dirigente ha però nominato due attaccanti che al momento sono sì alla Fiorentina ma non hanno un futuro ben chiaro. Nzola non si è mai allenato in gruppo (così come Ikoné), segnale forte che non rientra nel progetto di Palladino e che la società e l'agente proveranno a trovare una soluzione per lui. Per Kouamè è stata esercitata l'opzione fino al 2025 ma l'ingaggio e le offerte che non mancano per l'ivoriano potrebbero portare al suo addio; per lui c'è l'interessamento dell'Union Berlino perciò nulla è escluso.

Il dirigente non si è soffermato sulle uscite ma certo il mercato in entrata dipenderà anche da quelle, soprattutto se riguardassero due titolarissimi come Milenkovic e Gonzalez. La sensazione è che sia finito un ciclo e la società, con il nuovo tecnico, voglia giocatori senza scorie di stagioni intense e finite sempre con due grandi delusioni e magari più funzionali al suo gioco. Per il serbo cantano le sirene inglese e si sa rifiutare offerte dalla Premier è difficile sia per il club che per i giocatori, vedremo se quella del Nottingham Forest diventerà concreta. Per Gonzalez la partita è ancora tutta da giocare ma la sensazione è appunto che non ci siano incedibili.