IL DESTINO IN CONFERENCE: COMBINAZIONI, DATE E POSSIBILI AVVERSARIE DA SECONDA

Solo 90 minuti separano la Fiorentina dal prossimo turno di Conference League che, in caso di 2° posto giocherà a febbraio 2023 (l'andata in trasferta, il 16 e il ritorno in casa, il 23), mentre in caso di 1° posto tornerà in campo il 9 e il 16 marzo per l'andata e il ritorno degli ottavi di finale. La squadra di Italiano, ormai già qualificata, aspetta di capire, innanzitutto se passerà per prima o seconda in classifica, e seconda di poi chi potrebbe uscire come avversario nei prossimi sorteggi europei del 7 novembre (in caso di 2° posto) o del 24 febbraio (in caso di 1° posto).

Il passaggio come prima qualificata del girone non dipende però completamente dalla Fiorentina, che difatti deve vincere contro l'FS Riga e sperare in un risultato positivo degli Hearts contro l'Istanbul Basaksehir. Nel caso in cui la squadra viola dovesse passare per prima nel girone sarebbe qualificata direttamente agli ottavi di Conference e quindi aspetterà i sorteggi del 24 febbraio. Se invece dovesse finire seconda, a quel punto dovrebbe giocare una sorta di spareggio, dei sedicesimi di finale, contro una delle terze squadre dei giorni di Europa League che difatti retrocederebbero. A quel punto sarebbero ulteriori due partite che la Fiorentina dovrebbe giocare in un calendario ormai affollato e pieno di impegni.

Ma quali squadre parteciperanno al sorteggio del 7 novembre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Come detto sono le seconde della fase a gironi di Conference League che sono 8 (ancora da definire, tra cui la Fiorentina) e le terze dei gironi di Europa League di cui sicura c'è solo l'AEK Larnaca (CYP) e 7 da definire. Le otto seconde dei gironi di Conference sono designate teste di serie mentre le otto terze dei gironi di Europa League sono non teste di serie.

Nel dettagli in Europa League nel girone A si giocano il terzo posto Bodo Glimt e FC Zurigo, mentre nel girone B l'AEK Larnaka è già certa del terzo posto. Nel girone C si giocano il secondo posto la Roma e il Ludogorets, e anche nel girone D la sfida per il 2° posto è tra Union Berlino (avversario tosto, 1° in Bundesliga) e Braga. Nel girone E è retrocesso lo Sheriff Tiraspol (poche chance per l'Omonia) mentre nel girone F (quello della Lazio) regna ancora l'equilibrio. Si deciderà tutto nell'ultima giornata poiché tutte potenzialmente possono retrocedere in Conference. Nel gruppo G scenderà una tra Qarabag e Nantes e infine nel gruppo H se la lottano Monaco, Trabzonspor e Stella Rossa.

Per riassumere ecco le possibili avversarie della Fiorentina (in caso di secondo posto nel girone) ai sedicesimi di Conference League:

Girone A: Bodo Glimt e FC Zurigo;

Girone B: AEK Larnaka;

Girone C: Roma* e Ludogorets;

Girone D: Union Berlino e Braga;

Girone E: Sheriff Tiraspol, Omonia;

Girone F: Lazio*, Sturm Graz, Midtjylland e Feyenoord;

Girone G: Qarabag e Nantes;

Girone H: Monaco, Trabzonspor e Stella Rossa;

*i club della stessa federazione non possono essere accoppiati tramite sorteggio.