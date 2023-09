IL CURIOSO CASO DI... JORKO IKONÉ

FirenzeViola.it

"Il curioso caso di Benjamin Button", anno 2008, è il titolo di uno dei più celebri film diretti da David Fincher. Il protagonista, interpretato da Brad Pitt, vive un'esistenza antitetica, che lo costringe a nascere in anziana età deperendo in fasce. Sembra un po' il sentiero a ritroso percorso da Jonathan Ikone, che negli ultimi giorni pareva abile e arruolato per poi riprendere ad allenarsi a parte tornando, così, inaspettatamente in dubbio per la gara di domenica contro l'Atalanta.

Tutto è iniziato in occasione dell'amichevole estiva contro il Nizza nel corso della quale, più precisamente al 64', l'ex Lille ha dovuto necessariamente lasciare il posto all'ormai ex Fiorentina Aleksandr Kokorin per via di un improvviso problema muscolare non ben definito. Solo una settimana più tardi, tramite indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in mancanza di comunicati ufficiali, si è appurato che l'infortunio era da ricondurre alla zona lombare, in particolare l'anca.

Uno stop quanto mai limitante, considerato l'arco di tempo che ha richiesto per il suo smaltimento. Che a dire il vero non è ancora avvenuto. Poiché se fino a pochi giorni fa Ikone risultava guarito - il classe '98 è sceso in campo nell'amichevole di sabato con la Primavera - oggi ha svolto la seduta pomeridiana in solitaria. A un mese e una settimana dal suo forfait alla "Sela Cup" (6 agosto) siamo ancora, sorprendentemente, a chiedere lumi sull'effettiva condizione fisica del francese.