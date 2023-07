IL CERCHIO SI STRINGE

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Fiorentina è evidentemente alla ricerca di un nuovo perno dell’attacco in grado di garantire quanto è mancato troppo spesso lo scorso anno, i gol. Ma anche la continuità, altrettanto minata e foriera di una inconsistente staffetta tra Arthur Cabral e Luka Jovic. Quest’ultimo nella fattispecie potrebbe salutare Firenze: dalla Turchia lo cercano con ostinazione, il suo agente Fali Ramadani lavora per tessere una trattativa non semplice con il Galatasaray.

Di conseguenza la dirigenza viola ha messo nel mirino un giocatore su tutti, ovvero Boulaye Dia della Salernitana. Proprio dalla Campania rilanciano di offerte da parte di Milan e, appunto, Fiorentina, anche se i rossoneri al momento sarebbero avanti. Il dato di fatto è che Vincenzo Italiano si è invaghito di un centravanti che ha stupito per la spigliatezza con cui ha approcciato la Serie A e che può senz'altro fare al caso della compagine gigliata.

Buona tecnica e fiuto per il gol, Dia attacca sistematicamente la profondità sfruttando il proprio scatto e l’abilità nella progressione palla al piede. Ricordiamo che su di lui pende una clausola da 25 milioni valida fino al 20 luglio, alla scadenza della quale è lecito attendersi un’asta che potrebbe far schizzare il prezzo del suo cartellino. Per questa ragione se la Fiorentina non vuol rischiare di lasciarselo sfuggire servirà un’accelerata in tempi brevi.