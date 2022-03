IL BALLO DI ZURKOWSKI: L'EMPOLI VUOLE CONFERMARLO MA LA FIORENTINA HA ALTRI PIANI

Manca sempre meno alla sfida di domenica a pranzo tra Fiorentina ed Empoli. Una gara importantissima per i viola che, in questo finale di stagione, dovrà riuscire a raccogliere il maggior numero di punti per riuscire a centrare l'obiettivo Europa. Per quanto riguarda gli azzurri, invece, sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato nel 2022 e la speranza è quella di ripetere il successo avvenuto all'andata. I doppi ex che si sfideranno al Franchi sono diversi, da Saponara a Benassi, passando per Bandinelli (in gol all'andata), ma soprattutto Szymon Zurkowski.

Arrivato ad Empoli, con la formula del prestito, il 30 gennaio 2020, il polacco con il passare del tempo è riuscito a trovare sempre più spazio nei suoi primi sei mesi in azzurro, tant'è che il club decise di puntare su di lui anche per la stagione 2022-2022. Una scelta che ha ben ripagato visto che Zurkowski, quest'anno, ha già giocato 28 partite riuscendo a collezionare ben 5 gol e 2 assist. Numeri più che ottimi che fanno pensare quasi a una "consacrazione" del classe '97, considerando anche che per gol sarebbe il capocannoniere viola. Negli ultimi giorni è arrivata anche un'altra grande gioia per il giocatore azzurro. La Polonia ha sfidato la Scozia in amichevole (per l'esclusione della Russia dai Mondiali) e Zurkowski ha trovato la sua prima maglia da titolare in Nazionale.

Quello che sarà da chiarire il prima possibile è il futuro del numero 27 dell'Empoli. Il club di Fabrizio Corsi sarebbe più che lieto di trattenerlo, tant'è che lo stesso presidente ha da poco dichiarato: "Non lo so se a giugno farà ritorno a Firenze, però il giocatore è forte e migliorato. Ci sono riscatto e contro-riscatto, con i dirigenti viola abbiamo un rapporto amichevole e collaborativo, di sicuro troveremo una soluzione tra amici". La volontà della squadra di Andreazzoli è stata confermata anche da direttore sportivo, Pietro Accardi: "La formula con cui il giocatore è con noi la conoscete e quindi dovremo capire se la Fiorentina andrà o meno al contro-riscatto. Szymon in questi anni ha palesato una crescita incredibile ed è sicuramente uno dei calciatori più interessanti che ci possano essere. Con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto, vedremo quello che verrà fuori dalla nostra e dalla loro volontà". Chissà se proprio la sfida di domenica potrebbe essere per le due dirigenze un'occasione per parlare del futuro del centrocampista.

La Fiorentina, però, e soprattutto mister Vincenzo Italiano, dal canto suo vorrebbe valutare Zurkowski, portandolo con sé durante il ritiro estivo. Qualora dovesse essere considerato ancora acerbo dallo staff gigliato, allora al polacco potrebbe essere rinnovato il prestito all'Empoli, ma se il tecnico dovesse valutare il giocatore già pronto allora Zurko diventerebbe una pedina molto importante per il centrocampo viola 2022-2023.