IKONÉ, I NUMERI DA SUBENTRANTE SONO OTTIMI. ORA LA TITOLARITÀ?

Manca sempre meno alla sfida di domenica, alle 12:30, tra Cagliari e Fiorentina. Una gara che, nonostante i tantissimi problemi con il covid che ha vissuto soprattutto la squadra sarda, dovrebbe giocarsi senza problemi. Mister Vincenzo Italiano, infatti, ha cercato di preparare al meglio la gara contro gli uomini di Mazzarri per cercare di ritrovare una vittoria che in trasferta manca ormai da troppo tempo.

Tra i dubbi di formazione nella testa del tecnico della Fiorentina, oltre a quelli legati al centrocampo visto che Maleh dovrebbe tornare a sedersi in panchina per lasciare il posto a uno tra Duncan e Castrovilli, c’è anche quello a proposito della fascia destra d’attacco. Italiano, infatti, starebbe pensando di far esordire dal primo minuto Jonathan Ikoné sostituendolo quindi a Riccardo Saponara.

Il nuovo acquisto viola ha fatto vedere fin qui, in tutte le gare in cui è subentrato, di essere in grande forma e di non soffrire affatto l’adattamento al calcio della Serie A e della Fiorentina. A dimostrarlo sono anche i numeri perché l’esterno francese in appena 62 minuti giocati ha già fornito due assist per i compagni, uno a Maleh contro il Napoli e un altro a Torreria nella super vittoria casalinga contro il Genoa. Ora l’ex Lille è pronto a mostrare le sue qualità partendo dal primo minuto per regalare ai tifosi viola gol e assist per andare alla caccia dell’obiettivo Europa League che si fa sempre più concreto.