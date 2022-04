IGOR, Le parole al miele del difensore per Italiano

Nella giornata di oggi Igor ha parlato al sito ufficiale viola e ha riservato parole molte belle per Vincenzo Italiano. Alla domanda su quanto deve al mister viola ha risposto: "Posso dire che ha cambiato la mia vita. Fin da quando è arrivato mi diceva cosa dovevo cambiare, su cosa dovevo migliorare. Io sono un ragazzo che ascolta tutti. Anche chi è più giovane di me: vedo se posso imparare qualcosa. Il Mister ha sempre parlato con me, mi ha detto quello che voleva, quello su cui dovevo migliorare. Faccio sempre il massimo per crescere". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni.