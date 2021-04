IGOR-KOKORIN, Le ultime da Iachini in conferenza

"Alcuni ragazzi hanno avuto problematiche in passato e stiamo cercando di aiutarli, mi riferisco in particolare a Kokorin e Igor che però potrebbe essere dei nostri già domani. Abbiamo tre partite in una settimana per cui stiamo lavorando per avere la miglior condizione possibile". Queste le parole di Beppe Iachini in conferenza stampa stamani in merito ai due acciaccati di casa viola.

