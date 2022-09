IGOR È PRONTO A RIPRENDERSI LA FIORENTINA. E IL RINNOVO PUÒ ATTENDERE

L'avvio di stagione di Igor non è stato come lo stesso giocatore si aspettava. Qualche acciacco fisico e due espulsioni hanno frenato il brasiliano che però resta assolutamente una colonna della Fiorentina del presente e, chissà, anche del futuro. Dopo un'estate passata con gli sguardi interessati di diversi club addosso, il centrale ex Spal, ha ripreso da dove aveva finito lo scorso campionato, ovvero al centro dei piani tattici di Italiano.

L'emozione dello sbarco in Europa non l'ha scalfito, anzi ha alimentato le sue ambizioni che sono, come per tutti i calciatori, quelle che portano alla Champions League e magari anche alla Nazionale. Al momento due obiettivi distanti, ma che sono ben impressi nella testa del giocatore, ambizioso e maniacale nel curare il proprio fisico, come dimostrano gli allenamenti casalinghi che si alternano a quelli col resto dei compagni.

Queste due settimane di sosta gli permetteranno di rimettersi in forze anche se, stando a quanto racconta chi lo conosce bene, ora è al 100% e pronto a riprendersi in pianta stabile il suo ruolo da titolare. È mancato tanto alla Fiorentina quando non ha potuto far parte della squadra, sicuramente è mancato nella costruzione del gioco che spesso nel recente passato, è partita proprio dai suoi piedi. La voglia di vincere ce l'ha tatuata addosso ed è per questo che tutti si aspettano da lui un salto in avanti anche da un punto di vista della leadership.

Intanto la Fiorentina, ha in mano un contratto blindato fino al 2025 e non sono in programma incontri per il potenziale rinnovo di contratto. I rapporti con il suo entourage sono ottimi e anche tra giocatore e allenatore l'unione non è mai venuta meno. Per sedersi a discutere del futuro c'è tempo e con ogni probabilità i primi colloqui non partiranno prima della fine del prossimo mercato. A meno che, ovviamente, non arrivino offerte che costringano le parti ad accelerare il processo di prolungamento.

L'obiettivo ora è quello di riportare in alto la squadra partendo dalle prestazioni, dalla coesione dello spogliatoio e dalla voglia di uscire tutti insieme da un momento di difficoltà. Igor è uno dei "senatori" di Italiano ed è pronto a mettersi alle spalle un inizio complicato per rilanciare se stesso e i viola al ruolo di sorprese della stagione appena iniziato. Dopo tutto l'anno scorso è stato tra i migliori difensori del campionato e proprio da quell'inatteso ruolo vuole riprendere già contro l'Atalanta. La speranza è che l'accoppiata formata dal brasiliano e da Milenkovic torni subito protagonista, anche perché anche da quella solidità è necessario ripartire senza ulteriori battute d'arresto.