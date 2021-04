IEMMELLO A FV, Boom di Vlahovic? Me l'aspettavo

Intervistato in esclusiva da FirenzeViola.it, Pietro Iemmello, ex canterano viola, a suo tempo attaccante del Sassuolo, ora al Frosinone, ha parlato così:

Iachini riuscità nell'impresa di salvare i viola?

"Credo proprio di sì. Per come allena lui e per la sua storia è l'ideale vista la difficile situazione che sta vivendo la Fiorentina. Iachini è l'allenatore giusto per salvarsi e tiene tanto al risultato".

Quanto la hanno sorpresa le ultime prestazioni di Vlahovic?

"Poco perché mi aspettavo questa esplosione. Già in Primavera si vedeva che era un attaccante con i caratteri da prima squadra. In questi anni è migliorato tanto giocando contro i grandi. A parer mio ha margini di miglioramento importanti".