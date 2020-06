IACHINI VARA IL 433: C'È FRANCK, DIETRO IGOR O CACERES?

Tre mesi dopo l’ultima volta la Fiorentina torna in campo. Il cammino dei viola in campionato riprende dal match contro il Brescia in un Franchi a porte chiuse, primo test di altri dodici che decreteranno la posizione finale in classifica. Nelle parole della vigilia Iachini si augura di poter gestire le energie del gruppo anche per non incorrere in troppi infortuni, di certo trattasi di una delle tante incognite in vista di questa ripresa.

Per l’occasione però il tecnico viola ritrova Ribery e le indicazioni di ieri fanno pensare che il francese possa partire titolare in un rinnovato 4-3-3. Insieme a Chiesa e Vlahovic è infatti l’ex Bayern il terzo tassello dell’attacco, mentre più di un dubbio resta negli altri reparti: in difesa, dove Igor insidia seriamente Caceres, o in mezzo dove Duncan potrebbe essere preferito a Benassi al pari di Pulgar su Badelj. Per il resto con Lirola a destra, Pezzella e Milenkovic saranno regolarmente al centro della difesa, così come in mezzo Castrovilli non si tocca.

Quanto al Brescia già la lista dei convocati basta a raccontare l’emergenza: mancheranno Balotelli, Canchellor, Cistana e Bisoli mentre Tonali potrebbe comunque recuperare e andare in campo dall’inizio nonostante i problemi dei giorni scorsi. In difesa Mangraviti potrebbe rimandare l’esordio del 2002 Papetti, mentre davanti Torregrossa è confermato al fianco di Donnarumma, qualche metro più indietro spazio a Skrabb.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA 4-3-3: Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Igor, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Chiesa, Ribery, Vlahovic

BRESCIA 4-3-1-2: Joronen, Sabelli, Mangraviti, Mateju, Martella, Dessena, Tonali, Bjarnason, Skrabb, Torregrossa, Donnarumma