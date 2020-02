IACHINI, Sul tridente: "Chiedete a Sarri o a Conte"

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Giuseppe Iachini ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, anche della possibilità di vedere il tridente in campo domani contro l'Udinese. Ecco le sue parole: "Si parla sempre delle tre punte, ma proviamo ad andare a chiederlo a Inzaghi, Conte o Sarri: loro non le mettono tre punte eppure ce l'hanno e sono le prime tre in classifica. Quando si parla di tridente bisogna sempre valutare i momenti della partita. Nel calcio di oggi le partite le porti a casa nell'ultima mezz'ora. Ho bisogno anche di cambi e se penso per esempio al Milan, ci sono sempre cose che ti costringono ad improvvisare. È un percorso che andremo a valutare via via".