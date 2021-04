IACHINI, Su Amrabat: "Troppe aspettative su di lui"

Sollecitato su Sofyan Amrabat, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini analizzato così la situazione del centrocampista marocchino: "Forse abbiamo avuto troppe aspettative su di lui, lui ha temperamento e lotta ma è un giocatore che si porta dietro il fatto di essere stato pagato tanto. Lui non è il calciatore che fa vincere le partite. Sofyan non ha potuto fare la preparazione con noi e forse ha pagato questo, poi non so dire cosa sia successo. Da quando sono rientrato ho saputo che aveva avuto un problema ma ora è in condizione di giocare".

