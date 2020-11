IACHINI, Nuove tattiche? Callejon era ago della bilancia

Oggi, in conferenza stampa, Beppe Iachini si è così espresso sulle sue nuove idee tattiche in vista di domani contro il Parma: "Da diverse settimane stiamo lavorando alla difesa a quattro ma serve che ci siano giocatori con determinate caratteristiche, specie in fase di non possesso. Callejon poteva essere l'ago della bilancia nel nostro schieramento tattico. Un nuovo centrocampo? Non abbiamo potuto contare su Pulgar per il Covid-19 ma contiamo tanto su di lui adesso, è una possibilità quello di inserirlo di nuovo dall'inizio".

