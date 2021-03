IACHINI, Legato a Commisso ma sostiene Prandelli

Nelle scorse ore Beppe Iachini ha parlato per la prima volta di Fiorentina da quando è ex allenatore viola. Sostituito poco più di un girone fa da Commisso, il tecnico però, nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com, ha tenuto a precisare quanto sia solido il legame umano con il numero uno del club viola: “Con il Presidente ho mantenuto un ottimo rapporto". Ma non per questo, afferma, ci sono secondi fini: "Non ci penso: tifo per Prandelli e tutta la Fiorentina affinché possa fare bene. Auguro ai viola le migliori fortune”.