IACHINI, Ecco il tecnico specialista dei rush finali

Giuseppe Iachini è di nuovo sulla panchina della Fiorentina ed il nastro si riavvolge perché sembra di essere ad un anno fa quando la squadra, in piena crisi, fu affidata al tecnico marchigiano con il compito di portarla alla salvezza. In questa stagione forse le cose sono un po' più semplici e non c'è l'esigenza di allarmarsi, almeno per ora, ma è chiaro che i punti da qui alla fine peseranno in modo particolare. Le 8 lunghezze di distanza dal Cagliari, terzultimo e primo delle retrocesse, permette comunque di dormire sonni tranquilli considerando anche che tra i viola e i sardi ci sono ben 3 squadre nel mezzo.

Iachini è uno specialista dei rush finali di campionato e ciò lo ha ampiamente dimostrato nella sua carriera. Con la Fiorentina, nella stagione 2019/2020, nelle ultime 10 partite ha totalizzato ben 18 punti su 30 disponibili per una media di 1,8 a partita che sarebbe ampiamente sufficiente per raggiungere il traguardo anche in questo momento. Quando nel 2017/2018 allenava il Sassuolo, il suo scatto nelle ultime 10 di Serie A fu un po' meno brillante, ma pur sempre redditizio portandolo a totalizzare 16 punti su 30 totali e quindi 1,6 a partita. Insomma è chiaro che non sarà sicuramente un esteta del calcio, che ha fallito la chance che Commisso gli aveva concesso confermandolo ad inizio anno, ma ora, richiamato un'ultima volta, vuole convincere di nuovo di poter dare ancora qualcosa e lo vuole fare passando dalla porta principale ovvero quella della salvezza.