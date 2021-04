IACHINI, Con il Sassuolo bilancio positivo ma...

Sabato il mister della Fiorentina, Beppe Iachini, è pronto ad affrontare il proprio passato: il Sassuolo. Il tecnico viola, infatti, ha allenato la società neroverde nella stagione 2017-2018. Il bilancio di Iachini nelle partite giocate contro il Sassuolo è al quanto positivo.

Nelle 10 partite giocate, tra Serie A e Serie B, Iachini ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Per una media di 1,5 punti a partita. L'unica partita giocata contro la formazione di De Zerbi sulla panchina della Fiorentina è stata il 1 luglio 2020, gara persa dai viola per 3-1. L'ultima vittoria in ordine di tempo, invece, risale al 17 febbraio 2019, gara in cui l'Empoli di Iachini si affermò per 3-0. La prima vittoria è stata nel lontano febbraio del 2010 in cui con il Brescia vinse 2-0.