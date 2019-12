IACHINI, Chiesa? Jolly prezioso: ci ho già parlato e...

Il neo tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato di Federico Chiesa durante la sua conferenza stampa di presentazione: "Lo devo ringraziare perché mi sono sentito con lui anche in questi giorni. In più è stato al campo con me invece di andare in vacanza. Gliel'avevo chiesto e lui l'ha fatto: dimostra che è un ragazzo di sani principi e che vuole fare bene qua. Sono convinto che recupererà in fretta, l'ho visto meglio. Può fare qualsiasi ruolo con le qualità che ha, è un jolly".