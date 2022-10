La soluzione doppia punta può essere un'idea dettata dalle esigenze momentanee o l'inizio di un nuovo e variegato percorso? Questo è quello che si era chiesto FirenzeViola nei giorni scorsi nel tentativo di capire le intenzioni di Vincenzo Italiano che oggi in conferenza ha detto "siamo studiando varie soluzioni in avanti e se iniziamo sfruttare tutte le nostre qualità questo può essere un vantaggio" dando una piccola conferma che l'idea tattica del 4-2-3-1, con un giocatore più vicino al centravanti, è work in progress.

Oltre ad essere un'idea che stuzzica molto il tecnico, inizialmente forse poco propenso ad allontanarsi dalle certezze del suo modulo, è una conseguenza naturale di una serie di fattori che hanno dato una maggiore convinzione nel prendere decisioni diverse da quelle ormai note. Il problema in fase realizzativa è stato probabilmente il motivo principale per cui Vincenzo Italiano è stato costretto a studiare questo tipo di alternativa, ma al tempo stesso c'è da considerare anche alcune assenze che hanno determinato, a volte, le scelte del tecnico.

Il focus adesso si sposta su chi potrebbe interpretare, a seconda delle caratteristiche che Italiano ritiene opportune per questo tipo di soluzione, il ruolo di supporto alla punta centrale. Lo ha fatto Barak in passato proprio contro la sua ex squadra, con l'Inter è stato provato Jovic, che ha affiancato Cabral per più di mezzora, ma potrebbe farlo anche Bonaventura che comunque ce l'ha nelle corde. Non è semplice pensare ad un cambiamento già domani in Conference League, ma l'alternativa direzione che sta prendendo la Fiorentina è chiara, in attesa che il campo dia un'indicazione più precisa.