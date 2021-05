TOP FV, Vince Vlahovic, secondo Drago. Terzo...

Come di consueto vi abbiamo proposto il sondaggio Top FirenzeViola.it sul miglior giocatore della Fiorentina a vostro avviso in occasione dell'ultima giornata, in questo caso contro la Lazio. L'esito, facilmente prevedibile, vede Dusan Vlahovic svettare col 60,36% dei 1375 voti totali; al secondo posto c'è Barlomiej Dragowski, che si aggiudica il 12,87% delle preferenze, mentre in terza posizione si piazza Erick Pulgar, a 10,33%.

Ecco la classifica completa:

Vlahovic 60,36 %

Dragowski 12,87 %

Pulgar 10,33 %

Castrovilli 5,96 %

Ribery 5,89 %

Venuti 1,38 %

Biraghi, Kouame, Quarta 0,58 %

Pezzella 0,44 %

Bonaventura, Amrabat 0,29 %

Caceres, Milenkovic 0,22 %