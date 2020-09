QUASI PRONTI

Torna a parlare Rocco Commisso dopo gli ultimi interventi d’inizio agosto. Il presidente viola si collega dagli States con Rtv38 nel primo giorno di mercato e difficilmente le sue parole paiono casuali. Senza mezzi termini l’americano ricorda l’importanza del bilancio e quanto è già stato investito, a gennaio, per rinforzare la squadra da consegnare a Iachini in vista della prossima stagione. Lo stesso inserimento di Amrabat è lì a dimostrare come nel primo anno di gestione Commisso le spese non siano mancate.

E non a caso proprio da Amrabat sono cominciate le riflessioni di Rocco, con riferimento a quanto speso nel gennaio scorso per anticipare il mercato estivo. Da qui può ripartire la Fiorentina, tanto più con una media da un punto e mezzo a partita che ha garantito a Iachini la conferma. Certo, il presidente non chiude le porte a nessuna occasione che possa profilarsi sul mercato (ed è lecito pensare che l’inseguimento a Torreira prosegua) ma intanto i conti non possono essere ignorati.

Anche perchè se il sereno tornato tra PD e ItaliaViva per l’emendamento che riguarda gli stadi apre nuove speranze per intervenire sul Franchi pure le infrastrutture restano una partita aperta ancora da giocare, ed è logico che su questo argomento Commisso abbia fretta d’intervenire (“Lo Zio d’America prima o poi si stufa” ha ribadito ieri). Se sarà possibile farlo Commisso annuncia anche un suo arrivo in Italia già prima dell’esordio in campionato, un’ipotesi non così semplice ma che certamente l’americano farà di tutto per rendere realtà. Anche perchè seguire l’avvio della seconda stagione della sua Fiorentina sarebbe decisamente più semplice.