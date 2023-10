CASTRO, A metà gennaio in campo ma il rinnovo...

Gaetano Castrovilli torna a parlare dopo l'intervento che lo tiene lontano dal campo dall'inizio della stagione e, probabilmente, dal progetto viola visto che non ci sono novità sul rinnovo. L'appuntamento con il campo intanto è a metà gennaio non sono previsti quelli con la dirigenza ma chissà che la questione contratto non venga risolta in un modo o nell'altro (difficile pensare però ad un futuro viola al momento) proprio quando sarà più chiara la sua condizione fisica.

Il giocatore, che ha ritirato la medaglia d'argento del Coni per la vittoria dell'Europeo con la Nazionale nel 2021, è apparso sorridente e positivo e ha detto di contare di rientrare a gennaio, per il resto -rigorosamente dal "palco" e non a margine - si è parlato però solo di Nazionale e la parola Fiorentina non è stata neanche pronunciata. (LEGGI QUI LE SUE PAROLE)