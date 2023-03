ALL EYES ON ME - UN'ALTRA NOTTE DA OSSERVATO SPECIALE PER AMRABAT

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

All eyez on me- cantava Tupac Shakur. E chissà che Sofyan Amrabat, entrando stasera nel Wanda Metropolitano di Madrid, non pensi la stessa cosa. L'iconica canzone del rapper newyorkese potrebbe infatti essere la colonna sonora perfetta per la serata di gala che vivrà stasera il centrocampista marocchino, impegnato con la sua nazionale in un'amichevole a Madrid contro il Perù. Gli occhi dei curiosi spagnoli e soprattutto dei tifosi colchoneros saranno puntati sul numero quattro in rosso.

Poche ore fa i media spagnoli hanno infatti rilanciato la notizia dell'interesse dell'Ateltico Madrid sul mediano viola. "Amrabat al Metropolitano, che sia la prima di tante volte?" ha scritto oggi Mundo Deportivo, spiegando come il club della capitale spagnola e soprattutto il suo tecnico, Diego Simeone, farebbe carte false per accaparrarsi la rivelazione del recente mondiale. C'è da giurare che sulle tribune del Wanda non ci siano poi solo addetti ai lavori colchoneros ma anche qualche emissario blaugrana. Amrabat in Spagna è un nome caldo anche e soprattutto per il Barcellona di Xavi, anche lui, come il collega Simeone, invaghito dalle notti qatariote del numero trentaquattro della Fiorentina.

La società viola a gennaio ha rispedito al mittente l'offerta in zona Cesarini dei catalani, ma l'impressione è che a giugno il Barcellona torni a bussare prepotentemente alla porta di viale Fanti. In tutto questo la Fiorentina aspetta, tra un tentativo di rinnovo di un contratto che scade nel 2024 (con opzione 2025), la consapevolezza di poter far ben poco di fronte ad un'offerta monstre che collimerebbe con la volontà del calciatore di fare un salto di qualità e la speranza che almeno, una notte di gala piena di riflettori ed occhi indiscreti come quella di Madrid, possa far ulteriormente salire il prezzo del calciatore.