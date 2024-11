HOF VIOLA, Il 19 undicesima edizione con Mutu, Zoff e...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Torna la Hall of Fame Viola, organizzata dal Museo Fiorentina, il 19 novembre. L'undicesima edizione della manifestazione, di cui Radio FirenzeViola è media partner, vedrà la presenza di Adrian Mutu e tanti altri. L'evento si svolgerà come di consueto presso l'Auditorium "Cosimo Ridolfi" di Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 20:30. La manifestazione si svolge con il patrocinio di: CONI, FIGC, Lega Calcio Serie A, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze.

Ecco i nomi che verranno accolti quest'anno nella “Hall of Fame Viola”:

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Bernardo ROGORA

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Bruno BEATRICE

- Hall of Fame Viola Categoria Giocatori: Adrian MUTU

- Hall of Fame Viola Categoria Ambasciatori: Sandro PICCHI

- Ordine del Marzocco: Gabriella PIERANI

- Bandiera del Calcio DA13: Dino ZOFF.