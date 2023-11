HEYNEN (GENK) A FV, 2-2 all'andata? Sarà match diverso

Fonte: A. Giannattasio

© foto di Foto concessa da KRC Genk

Bryan Heynen, capitano del Genk, alla vigilia della sfida di Conference League contro la Fiorentina, ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it inquadrando anche i giochi di potere della competizione europea. Ecco un estratto delle sue parole:«La Fiorentina ha grossomodo la stessa rosa dell’anno scorso. Per cui resta una formazione temibile. Anche se quest’anno come favorita per la vittoria del trofeo vedo l’Aston Villa più di tutte le altre. Il nostro, invece, è un girone molto equilibrato: noi, la Fiorentina e il Ferencvaros, per quello che è il potenziale complessivo, meriteremmo di giocare in Europa League».

Si aspetta una gara diversa rispetto a quella di settembre a Genk?

«Lo sarà sotto tutti i punti di vista: sia per il momento che stanno vivendo le squadre sia per la spinta che arriverà dal pubblico del Franchi. L’unica cosa che non cambierà sarà il modo in cui il Genk approccerà la gara, ovvero a viso aperto».

